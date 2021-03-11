Великий пост – особый период для всех православных христиан, который предшествует празднику Светлого Христова Воскресения.

Великий пост в 2021 году

Подготовка к посту

Ограничения во время Великого поста

Что можно есть во время поста

Завершение поста

Цель поста

Цель его заключается в покаянии и подготовке верующих к Пасхе, а также предусматривает воздержание в пище, отказ от развлечений, очищение души от грехов.Даты начала и окончания Великого поста разные каждый год и зависят от праздника Пасхи. В 2021 году он будет длиться 48 дней с 15 марта по 1 мая.Начинается Великий пост в понедельник, за семь недель до Пасхи, а завершается накануне этого праздника.Великий пост делится на шесть недель, называемых Четыредесятница, и Страстную неделю (седмицу).Четыредесятница установлена в память о сорока днях, которые Иисус провел в пустыне после Крещения в посте и молитвах, а Страстная неделя посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни, смерти и погребении Христа.Предваряет Великий Пост Сырная Седмица или Масленица. В эту неделю верующие отказываются от мяса, что помогает им подготовиться ограничениям в еде.Последнее воскресенье перед Великим постом (Прощеное воскресенье) является кульминацией подготовительного периода. В этот день принято каяться и просить друг у друга прощения за нанесенные за год обиды, чтобы очиститься от грехов и сосредоточиться на духовной жизни.Под полный запрет во время Великого поста подпадают мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, творог, сливочное масло, сдобный хлеб и выпечка и т. п., под частичный – растительное масло и рыба.Самыми строгими неделями поста считаются первая и Страстная Седмица.В первый понедельник Великого поста принято полное воздержание от пищи. В остальное время: понедельник, среда, пятница – сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты); вторник, четверг – горячая пища без масла; суббота, воскресенье – пища с растительным маслом.Послабления предусмотрены для трех дней: Благовещения (7 апреля), Лазаревой субботы (24 апреля) и Вербного воскресенья (25 апреля).На Благовещение и в Вербное воскресенье разрешено включать в рацион рыбу. В Лазареву субботу рыбу есть нельзя, но можно икру. Также в эти дни разрешено употребление небольшого количества вина.Церковь освобождает от воздержания в еде беременных и кормящих женщин, больных, а также тех, кто занят тяжелым физическим трудом или в силу обстоятельств не может обеспечить себя постоянной пищей (военнослужащих, заключенных, путешественников).Овощи, фрукты, крупы, бобовые, грибы, в отдельные дни – рыбу. Не обязательно полностью отказываться от мучных изделий, но в них должны быть лишь вода, мука и соль.Самый тяжелый период поста приходится на последнюю Страстную неделю, посвященную страданиям и смерти Христа. Каждый ее день носит название Великий или Страстной. Особенное значение имеют четверг, пятница и суббота.В Страстную пятницу из церкви выносят плащаницу (полотнище с изображением лежащего в гробу Иисуса). В этот день не полагается ничего есть, как и в Великую субботу.Основа поста – борьба с грехом через воздержание в еде и развлечениях. Однако церковь призывает именно к воздержанию, а не изнурению тела. Желающим соблюдать пост необходимо посоветоваться с духовником и попросить благословения.Во время Великого поста человек, насколько это возможно, усиливает участие в церковной жизни и молится.Также пост предполагает освобождение от разного рода зависимостей. Так, во время приема пищи нужно стараться свести к минимуму время, проводимое за трапезой. Желательно ограничить просмотр телевизора, общение в социальных сетях.Великий пост время для покаяния и добрых дел. Необходимо стараться быть внимательнее к окружающим, больше времени уделять детям и родителям, никого не обижать.