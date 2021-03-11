Депутаты Фракции Светличной "Разом!" раскритиковали бюджет Харьковской области, который оставил без финансирования 98% потребностей объектов социальной инфраструктуры.Во время пленарного заседания IV сессии Харьковского областного совета депутаты раскритиковали бюджет региона, который, по оценкам Фракции Светличной "Разом!" оставил без финансирования объекты социальной инфраструктуры, обеспечив лишь 2% их потребностей.
"Эти 2%, это не новые детские сады, больницы или школы. Это латание дыр на тех объектах, которые уже построены. Депутаты даже не поддержали финансирование объектов, которые Президент Зеленский назвал первоочередным и взял под личный контроль. В данный момент мы имеем лишь 10% финансирование онкоцентра. Если мы будем двигаться такими темпами, то мы будем его строить 10 лет", - отметила во время выступления депутат Виктория Белявцева.