Депутаты Фракции Светличной "Разом!" раскритиковали бюджет Харьковской области, который оставил без финансирования 98% потребностей объектов социальной инфраструктуры.

Во время пленарного заседания IV сессии Харьковского областного совета депутаты раскритиковали бюджет региона, который, по оценкам Фракции Светличной "Разом!" оставил без финансирования объекты социальной инфраструктуры, обеспечив лишь 2% их потребностей."Эти 2%, это не новые детские сады, больницы или школы. Это латание дыр на тех объектах, которые уже построены. Депутаты даже не поддержали финансирование объектов, которые Президент Зеленский назвал первоочередным и взял под личный контроль. В данный момент мы имеем лишь 10% финансирование онкоцентра. Если мы будем двигаться такими темпами, то мы будем его строить 10 лет", - отметила во время выступления депутат Виктория Белявцева.