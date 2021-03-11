На улице Ощепкова в Харькове местные жители обнаружили на улице маленького мальчика, который зашел в магазин без сопровождения взрослых. Увидев, что ребенок совсем один, горожане позвонили в полицию.

Прибыв на место, патрульные обследовали ближайшие улицы, чтобы найти родных мальчика. Также на место вызвали скорую, чтобы в случае необходимости отправить ребенка в медучреждение.Чтобы утешить мальчика, полицейские подарили ему мягкую игрушку, которая есть в каждой патрульной машине, а также научили его складывать бумажный самолет.Пока патрульные вместе с врачами составляли протоколы, к ним подошла обеспокоенная женщина и сообщила, что ищет внука. Она пояснила, что во время прогулки на мгновение потеряла из виду ребенка, и мальчик убежал в неизвестном направлении.Полицейские опросили женщину, провели с ней профилактическую беседу и вернули маленького беглеца.