Верховная Рада отсрочила на два года обязанность субъектов хозяйствования, осуществляющих распределение природного газа (облгазов) установить 100% счетчиков газа. За соответствующий законопроект №4248-1 проголосовали 244 народных депутата.

Как сообщает пресс-служба парламента, документом отсрочена дата, до которой облгазы обязаны обеспечить установку счетчиков газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, где газ используется только для приготовления пищи, до 1 января 2023 года.Согласно принятому закону контролировать установку счетчиков газа будет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).Кабинет министров обязан в течение трех месяцев после вступления закона в силу разработать и утвердить порядок компенсации понесенных затрат бытовым потребителям, которые устанавливали индивидуальные счетчики газа за собственные средства, в размере средневзвешенной стоимости установки.Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, за период с 2016 по 2020 год, у газораспределительных предприятий имелось финансирования для установки более одного миллиона единиц индивидуальных счетчиков газа. По данным НКРЭКУ, фактически облгазы установили за указанный период на 141 тысячу счетчиков меньше.