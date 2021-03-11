Во время проверки Слобожанского коммунального учреждения дошкольного образования (ясли-сад) №3, где отравились несколько воспитанников, выявлено несколько нарушений.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.Напомним, первые симптомы отравления у воспитанников младшей группы детсада появились 5 марта. Всего пострадало 6 детей. Пятеро заболевших – воспитанники первой младшей группы, еще один – из средней. По данным лабцентра, мальчик - брат одного из заболевших из первой младшей группы.Специалисты 9 марта провели эпидемиологическое расследование и внеплановую проверку заведения касательно безопасности пищевых продуктов.При обследовании заведения выявлены нарушения Санитарного регламента. В частности, не представлены документы по безопасности и качеству имеющихся продуктов питания (свежемороженой рыбы и хлеба). Кроме того, фактическое меню не соответствует примерному двухнедельном меню, согласованному Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Также не упорядочено хранение инвентаря для уборки, кухонной посуды на пищеблоке, учреждение не обеспечено необходимым количеством твердого инвентаря - стационарными кроватями - и комплектами чехлов на матрасы.По факту выявленных нарушений на директора и медсестру детсада заведения составлены протоколы о нарушении санитарных норм.По данным Госпродпотребслужбы, в больнице находится один ребенок. Остальные дети – на амбулаторном лечении.Детсад закрыт с 9 марта. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. В пресс-службе ХОГА сообщили, что дошкольное учреждение будет закрыто, пока не будут получены результаты исследований.Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет. Досудебное следствие продолжается.