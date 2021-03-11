Украину поделят на функциональные зоны, что позволит сосредоточить ресурсы и распределить их на развитие регионов.Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, сообщает сайт Минрегиона.
- Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями. Например, первая зона с десяти - горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы. Далее, например, пограничные региональные зоны. На востоке и на западе они разные, в первом случае - в неблагоприятных условиях, во втором - наоборот. Также есть монофункциональные города, есть шахтерские регионы, требующие совершенно другой логики, - сказал Чернышов.
Деление территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам.
Чернышов также назвал функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на срок до 2027 года:
1. Горные территории Украинских Карпат
2. Макрорегион «Азов-Черное море»
3. Пограничные регионы
4. Пограничные территории в неблагоприятных условиях
5. Временно оккупированные территории Украины
6. Природоохранные территории (Изумрудная сеть)
7. Городские агломерации
8. Центры экономического развития
9. Монофункциональные старопромышленные города
10. Сельские территории в неблагоприятных условиях
По словам Чернышова, главная идея разделения в том, чтобы направлять финансирование не на области, как было раньше, а на территории. Ведь в одной области могут быть города и села, требующие совершенно разного подхода к стратегии развития.
Проекты по функционалу этих территорий уже разрабатываются.