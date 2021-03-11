Харьковская полиция задержала мужчину, который более трех лет находился в розыске.

Как сообщили в полиции, злоумышленник с ноября 2017 года уклонялся от отбывания уголовного наказания за совершение тяжкого преступления.В июне 2014 года между 24-летним злоумышленником и еще одним мужчиной произошла ссора в с. Хотомля Волчанского района. Во время выяснения отношений злоумышленник совершил несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону оппонента, у того диагностировали сквозное ранение правого бедра и проникающее пулевое ранение грудной клетки.Следователи по данному факту проводили досудебное расследование по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. После объявления приговора правонарушитель уклонился от его исполнения и был объявлен в розыск.Сегодня, 11 марта, работники управления уголовного розыска и других оперативных подразделений ГУ Нацполиции в Харьковской области совместно с бойцами полка полиции особого назначения и патрульными полицейскими задержали 31-летнего мужчину возле дома по улице Сидоренковской в Харькове. Разыскиваемый пытался бежать через территорию промышленной зоны, однако далеко сбежать ему не удалось.Злоумышленник задержан в установленном законом порядке с целью дальнейшего направления в учреждение для отбывания наказания.