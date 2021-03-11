Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла утром 11 марта на улице Академика Павлова. Как сообщили в полиции, информация о ДТП поступила в Харьковское районное управление полиции №2 в 05:19.

Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что на дороге столкнулись два автомобиля - Subaru Legacy и "ВАЗ 21114".Установлено, что 24-летний водитель автомобиля Subaru Legacy не справился с управлением, выехал на полосу движения встречного движения и столкнулся с ВАЗ 21114.В результате ДТП пострадал водитель "ВАЗа". Мужчину экстренно госпитализировали, но он умер в машине скорой помощи.По предварительным данным, водитель Subaru Legacy был пьян.Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.Утром из-за аварии образовалась значительная пробка. Движение транспорта по улице Академика Павлова оказалось осложнено в обе стороны, особенно медленно двигались машины в направлении Московского проспекта. Пробка начиналась от ТРЦ "Французский бульвар" и рассасывалась только в районе пересечения с Московским проспектом.