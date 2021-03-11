События На 50 метрах Клочковской сразу два ДТП (видео) Вечерний Харьков 17:32 395 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «На 50 метров две аварии на Клочковской», сказано в подписи к выложенному видео. Читайте также Под Харьковом на дорогах - яма на яме Под Харьковом задержали грабителя «Медицина и культура «в ауте»: В Харькове на сессии облсовета внесли изменения в бюджет (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Под Харьковом на дорогах - яма на яме События 20:00 Лента новостей Под Харьковом на дорогах - яма на яме 20:00 Под Харьковом задержали грабителя 19:25 «Медицина и культура «в ауте»: В Харькове на сессии облсовета внесли изменения в бюджет (видео) 19:14 МОЗ прогнозирует рост заболеваемости 19:10 Нерадивая мамаша в Харькове оставила коляску с ребенком на улице (фото) 18:52 Полицейский спецназ задержал в Харькове опасного преступника 18:30 Как перейти на пенсию мужа 18:12