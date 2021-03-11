Планирую перейти на пенсию мужа, который недавно умер. Однако для этого, насколько я знаю, мне нужно подтвердить, что я находилась на его содержании. Как это сделать? Говорят, что нужно идти в суд. Это правда? Светлана Игоревна

Как разъяснили в Пенсионном Фонде Украины, условия назначения пенсии в связи с потерей кормильца, определенны статьей 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».Указанной статьей предусмотрено, в частности, что пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, состоявшим на его иждивении.В качестве документа, удостоверяющего факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи, принимаются справки жилищно-эксплуатационных или других организаций по месту жительства (регистрации) или справки органов местного самоуправления, или справки о регистрации места проживания вместе с кормильцем по одному адресу. Выдаются они в соответствии с требованиями статьи 3 Закона Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» (пункт 2.11 Порядка предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", утвержденного постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 г. № 22-1.В случае невозможности предоставить указанные выше документы факт нахождения на иждивении умершего кормильца, устанавливается в судебном порядке.