Второй год пандемии коронавируса может быть тяжелее первого, в Украине ожидается рост заболеваемости Covid-19 до конца апреля, заявил в Верховной Раде глава Минздрава Максим Степанов.

– Мир довольно быстро подходит к третьей волне коронавируса. Оценки ученых неутешительны, – сказал глава МОЗ,Он отметил, что, по оценкам ученых, мутации вируса, изменения в клинической картине течения болезни и изменения динамики передачи вируса значительно усилят давление на системы здравоохранения.– В Украине цифры заразившихся растут каждый день. Прогнозируем увеличение числа заболевших до конца эпидсезона, ориентировочно до конца апреля, – отметил министр.