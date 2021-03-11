В селе Хотомля Волчанского района 42-летняя продавец местного магазина стала жертвой грабителя.

Об этом сообщили в полиции.



По информации правоохранителей, женщина, вечером 9 марта закрывала магазин после окончания рабочего дня и собиралась домой. В этот момент сзади подошел неизвестный мужчина и, выхватив из рук потерпевшей сумку и пакет убежал.



Вскоре правоохранители установили нападающего. Им оказался местный житель неоднократно судимый за имущественные преступления. Во время задержания у мужчины изъяли похищенное имущество.



Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.