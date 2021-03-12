В Чугуевском районе Харьковской области разоблачили 37-летнего безработного жителя города Чугуева, который занимался сбытом наркотиков.

Об этом сообщили в полиции.



В том числе 4 марта мужчина во время личной встречи с покупателем за 400 гривен сбыл бумажный сверток с психотропным веществом PVP.



Во время обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли шприцы и пакеты с наркотическими веществами, весы, мобильные средства связи, банковские карточки и другие вещественные доказательства. Изъятое направили на экспертизу.



Правоохранители доказали, что мужчина длительное время занимался сбытом наркотических средств. Он через интернет покупал психотропное вещество PVP и сбывал наркозависимым.



Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.



Чугуевский районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 681 тыс. грн. Мужчина находится в следственном изоляторе.