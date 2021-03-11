"Укрзалізниця" выполнит специальный рейс Харьков - Рахов - Харьков.

Ограничение продажи билетов, высадки и посадки пассажиров, следующих в Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую и Закарпатскую области, останутся в силе до 19 марта включительно.



Об этом сообщили в "Укрзалізниці".



Ограничения будут отменены по факту официального выхода указанных регионов из красных зон карантина, установленного из-за распространения коронавируса.



Можно будет уехать на пяти специальных рейсах "в" или "из" Закарпатья:



358/357 Рахов — Киев: 13, 14 марта (обратно 12, 13 марта);

13/14 Солотвино — Киев: 13 и 14 марта (обратно 12 и 13 марта);

15/16 Рахов — Харьков, 13 марта (обратно 12 марта);

81/82 Ужгород — Киев: 13 и 14 марта (обратно 12 и 13 марта);

45/46 Ужгород — Лисичанск: 13 и 14 марта (обратно 15 и 16 марта).