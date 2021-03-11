В Украине зафиксировали 186 сообщений о легких побочных эффектах после вакцинации от COVID-19.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет РБК-Украина.



Такое количество было зафиксировано из более 20 тысяч привитых лиц.



"Такие реакции наблюдаются после любых других вакцин. Это покраснение, температура выше 37, усталость и головную боль", - пояснил министр.