Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 12 марта переменная облачность.
Без существенных осадков.
Ветер юго - восточный, 5 - 10 м / с.
Температура ночью 10 - 15 ° мороза,
днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла.
По городу: Без существенных осадков.
Температура ночью 11 - 13 ° мороза, днем около 0 °.
Ветер юго - восточный, 5 - 10 м / с.
Температура ночью 10 - 15 ° мороза,
днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла.
По городу: Без существенных осадков.
Температура ночью 11 - 13 ° мороза, днем около 0 °.