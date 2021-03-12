Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 12 марта переменная облачность.

Без существенных осадков.



Ветер юго - восточный, 5 - 10 м / с.



Температура ночью 10 - 15 ° мороза,



днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла.



По городу: Без существенных осадков.



Температура ночью 11 - 13 ° мороза, днем около 0 °.