В Харькове, 12 марта, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Полтавский Шлях, 128 до 20:00 12.03.21 г.А также:Немышлянский район:ул. Ощепкова, 14/22 (п. №3, спаренный стояк) до 16:00 12.03.21 г.Новобаварский район:ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №1, стояк), 3 (п. №3, стояк) до 20:00 12.03.21 г.Слободской район:б-р Жасминовый (ул. Слинько), 9 (спаренный стояк) до 20:00 12.03.21 г.