ДТП произошло 9 марта на выезде из села Колесниковка Купянского района. Там столкнулись автомобили Renault Megane и ЗАЗ Славута. В результате аварии 68-летний водитель и 65-летняя пассажирка ЗАЗ от полученных телесных повреждений погибли на месте.

Как сообщили в полиции, водитель автомобиля Renault Megane находился в состоянии алкогольного опьянения.



29-летнему мужчине предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, мужчине грозит до 10 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.



Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.