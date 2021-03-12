Двое злоумышленников обокрали квартиру в доме на улице Шота Руставели. Их поймали с награбленным на выходе из квартиры.

Как сообщили в полиции, днем 10 марта поступило заявление от жительницы дома по улице Шота Руставели. Женщина рассказала, что в подъезд зашли двое неизвестных и начали ломиться в квартиры. Позже в полицию позвонил другой жилец дома, который сообщил, что по тому же адресу неизвестные подобрали ключ и проникли в квартиру, где похитили ноутбук и другие ценные вещи.



Прибыв на место, на лестничной площадке полицейские обнаружили двух мужчин, которые вышли из одной из квартир. Увидев правоохранителей, злоумышленники попытались скрыться, но были задержаны.



Правоохранители установили их личности. Правонарушителями оказались безработные граждане Армении 36 и 45 лет. У мужчин изъяты мобильные телефоны, цифровой фотоаппарат, mp3-плеер, документы на имя одного из заявителей, пакет с монетами времен СССР в количестве 182 штук, орден, медаль, раскладной нож, разводной ключ, ноутбук, отмычки и другие вещественные доказательства.



По факту случившегося открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы.











