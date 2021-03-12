В течение 11 марта в Харьковской области прививки от коронавируса сделали 320 людей.

Об этом сообщает Министерства здравоохранения.



Всего с начала кампании, которая стартовала в Украине 24 февраля, в Харьковской области вакцинировали 1050 граждан, в том числе 320 человек за последние сутки. Все вакцинированные получили по одной дозе препарата.



По состоянию на 12 марта, наибольшее количество вакцинированных зарегистрировано в Донецкой области - 4114 человек. В течение суток там вакцинировали 610 граждан.



В целом по Украине вакцинированы уже 38237 человек, из них 8859 - в течение 11 марта.