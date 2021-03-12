В Харьковской области 12 марта аноним сообщил о заминировании железнодорожных вокзалов в городе Купянск и пгт Купянск-Узловой.

Об этом сообщается в отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.



По указанным мужчиной адресам выезжали представители экстренных служб и взрывотехники. При обследовании зданий и прилегающей территории взрывных устройств не обнаружили. Движение поездов не прекращалось.



Полиция задержала злоумышленника, который сообщил о минировании. Им оказался психически больной мужчина 1983 года рождения.