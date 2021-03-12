У каждого дня недели на Масленицу есть свои традиции и обряды. 12 марта выпадает на "Тещины вечерки". В этот день тещи наносят ответный визит к зятю. Он зовет ее в гости и угощает блинами собственного приготовления.

Масленица в этом году началась 8 марта. И будет длиться до 14 марта. После этого начинается Великий пост.



Суббота, которая выпадает на 13 марта называется "Золовкины посиделки". В этот день родственники мужа приходят в гости к своему сыну и невестке. Хозяйка печет блины и угощает свекра и свекровь. Невестке обычно родственники дарят в этот день подарок, чтобы показать ей особое расположение и "задобрить" ее.



А 14 марта, воскресенье – "Прощеное". В этот день принято просить прощения и прощать. Важно провести этот день с добрыми мыслями и настроении, раскаяться в своих грехах и войти в Великий пост с чистой душой и совестью. Вечером в воскресенье устраивались гуляния, на которых провожали зиму и сжигали чучело Масленицы.