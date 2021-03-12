На площади Свободы появились ситилайты с животными. Их уже установили во многих украинских городах. Таким образом зоозащитники призывают людей перестать делать фото с животными.

Об этом зоозащитники сообщили в социальной сети.



"Хочешь сфотографироваться с животным? Сфотографируйся возле ситилайта UAnimals. Уже сегодня наши ситилайты можно увидеть в Киеве, Львове, Одессе, Николаеве, Кропивницкому, Ивано-Франковске, Ровно, Сумах, Хмельницком, Харькове, Черкассах и Черновцах",- написано в сообщении.