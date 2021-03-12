В Украине планируется разрешить двойное гражданство с дружественными странами, но будут ограничения на участие в политической жизни, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, двойное гражданство будет разрешено со странами Евросоюза и другими дружественными государствами, список которых будет формироваться по определенным критериям. Исключено двойное гражданство со страной-агрессором Россией, заверил министр.Люди, занимающие должности народных депутатов или министров, обязаны иметь только одно гражданство – украинское. В этом вопросе будут установлены ограничения.