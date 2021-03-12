В Херсонской области полицейские устанавливают лицо, причастное к убийству 7-летней Марии Борисовой.

Тело девочки, которую искали сотни человек, в том числе - добровольцы поисково-спасательного отряда "Милена" из Харькова, нашли 11 марта в с. Счастливое, где и жила девочка.Как сообщил начальник полиции Херсонской области Александр Прокудин, 11 марта во время повторного осмотра территории населенного пункта в недостроенной нежилой постройке нашли тело пропавшей 7-летней девочки, поиски которой продолжались четверо суток. Волонтеры "Милены" приехали в Херсонскую область из Харькова за 500 километров, чтобы помочь в поисках и координировать местных добровольцев.Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение. Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, а именно - умышленное убийство малолетнего ребенка. Расследование находится на контроле руководства Национальной полиции Украины и областного главка полиции. Также, по словам полицейских, на теле девочки обнаружены телесные повреждения в области половых органов, поэтому, возможно, девочка стала жертвой изнасилования.Соседи рассказали "Сегодня", что семья жила небогато, мать никогда детей не обижала. Маленькая Маша была очень доверчивым и милым ребенком. Девочка пропала 7 марта. Она играла во дворе частного дома, однако через некоторое время ее мать заметила, что ребенка на месте уже нет. Была информация, что ребенка видели недалеко от автобусной остановки - по словам друзей Маши, она хотела встретить отца с работы.