Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) одобрила введение годового продукта цены на природный газ, которое должны предлагать поставщики всем бытовым потребителям на период с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года.

Это предварительное одобрение, сообщает пресс-служба НКРЭКУ.– С целью защиты бытовых потребителей природного газа от ценовых колебаний на этот энергетический ресурс указанным проектом решения предлагается ввести базовое годовое предложение, которое будет предлагаться поставщиками, – отметили в ведомстве.Согласно проекту изменений поставщики будут обязаны обнародовать цену ресурса, поставляемого в рамках базового годового предложения, до 25 апреля каждого года. Срок действия базового годового пакета не зависит от начала поставок потребителю и продолжается до 30 апреля. При этом поставщик не сможет менять цену поставки в рамках годового пакета на протяжении периода его действия.В то же время поставщики будут иметь возможность предлагать другие позиции бытовым потребителям, размещая их на сайте таким образом, чтобы была возможность однозначно определить, какая из них является базовой годовой.При поставках природного газа в рамках базового годового предложения оплата счета поставщика должна быть осуществлена не позже 25 числа месяца, следующего за расчетным.Предполагается, что проект постановления о внесении изменений в правила поставок газа и, соответственно, в типовой договор о его поставках вступит в силу с 1 апреля текущего года.