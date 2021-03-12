Диеты с высоким содержанием жиров тоже могут быть полезны. Исследования показывают, что к перееданию и набору веса приводят намного более сложные факторы, чем просто зависимость от количества углеводов и жиров в рационе.

Представители Национального института здравоохранения США провели эксперимент, в котором сравнили влияние двух диет – растительной с низким содержанием жиров и низкоуглеводной на основе животных жиров – на потребление калорий, уровень гормонов и массу тела.Участники сначала придерживались первой диеты, а через две недели переходили на другую.Эксперимент показал пользу обеих диет, однако эффект оказался совершенно разным.Растительная диета с низким содержанием жиров содержала примерно 10% жиров и 75% углеводов. Низкоуглеводный рацион состоял из 10% углеводов и 75% жиров.В обоих случаях уровень потребляемых белков отвечал примерно 14–15%, однако уровень калорий в низкоуглеводной диете был в два раза выше на один грамм пищи. Продукты обеих диет были минимально обработаны и содержали одинаковое количество некрахмалистых овощей (помидоры, огурцы, болгарский перец).Наблюдения показали, что те, кто придерживался диеты с низким содержанием жиров, потребляли примерно на 550–700 калорий меньше. Однако несмотря на такую большую разницу в потреблении калорий, в обоих случаях участники не чувствовали различий в уровне голода, сытости и удовольствия от еды.Низкоуглеводная диета не привела к увеличению веса, несмотря на высокое содержание жиров. По мнению авторов эксперимента, это означает, что к перееданию и набору веса приводят намного более сложные факторы, чем просто зависимость от количества углеводов и жиров в рационе. Например, согласно предыдущим исследованиям, ультрапастеризованная пища приводит к перееданию и увеличению веса чаще, чем минимально обработанная пища, сбалансированная углеводами и жирами.