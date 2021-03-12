На Салтовке парень с ножом напал на женщину в подъезде дома - от полученных многочисленных колото-резаных ранений 52-летняя потерпевшая скончалась в больнице.

Как сообщили в полиции, трагедия произошла 10 марта в 21:00 в доме по ул. Гвардейцев-Широнинцев.В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники сектора криминальной полиции установили, что к совершению преступления причастен 28-летний местный житель. Как выяснилось, злоумышленник был знаком с погибшей. В тот день он подстерег женщину в подъезде дома, чтобы решить конфликтный вопрос. Во время разговора между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник несколько раз ударил знакомую ножом, после чего схватил ее кошелек и скрылся с места происшествия.Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) и п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.