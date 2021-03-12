Терапевт, с которой у меня подписана декларация, отказывается меня лечить. Говорит: «Ищите другого доктора». Скажите, куда я могу пожаловаться, если мои права как пациента нарушили? Елена

Каждый человек, который обратился для получения медицинской помощи и которому такая помощь оказывается, имеет законодательно определенные права и может рассчитывать на защиту их со стороны государства, разъяснили в Министерстве юстиции Украины. В перечень таких прав входят: право на обращение за медицинской помощью, на квалифицированное обследование и лечение, на выбор врача и учреждения здравоохранения, на получение достоверной информации о личном состоянии здоровья, на получение другой гарантированной законом информации, право на врачебную тайну, согласие на медицинское вмешательство и другие.Если права пациента нарушены, он имеет возможность обратиться к руководителю учреждения здравоохранения с жалобой относительно деятельности медицинских работников, нарушающих его права, или на другие неблагоприятные для пациента обстоятельства. Пожаловаться можно как в устной, так и в письменной форме.Жалоба может быть как индивидуальной, так и коллективной. В ней должны быть указаны: фамилия, имя, отчество; место жительства пациента, который жалуется; суть затронутого вопроса. Очень важно точно указать конкретные факты нарушения прав пациентов и сформулировать четкие и понятные требования. В случае подачи жалобы в письменной форме ее нужно подписать с указанием даты. Электронную почту, на которую ожидается получение ответа, или другие средства связи необходимо указывать в случае подачи жалобы в электронной форме.В случае невозможности или нежелания медицинского учреждения устранить выявленные нарушения у пациента есть возможность обратиться в соответствующие компетентные органы власти в сфере здравоохранения, например, в департамент охраны здоровья облгосадминистрации.Кроме того, человек вправе обратиться непосредственно в Министерство охраны здоровья Украины: позвонить на горячую линию МОЗ по телефонуили заполнить электронную форму для обращения граждан по ссылке: moz.gov.ua/zvernennja-gromadjan В случае нарушения прав пациента, связанных с качеством медицинских препаратов, лекарственных средств или техники, целесообразно обратиться в Государственную службу Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ( dls.gov.ua ).В случае принудительного лечения можно жаловаться уполномоченному Верховной Рады по правам человека ( ombudsman.gov.ua ), учитывая, что человек вправе посещать заведения принудительного лечения, психиатрические заведения, психоневрологические интернаты и другие подобные места без предварительного уведомления о времени, месте и цели посещения.Если внесудебный механизм не дал никаких результатов или нецелесообразен в конкретных обстоятельствах, пациент может обратиться в суд.