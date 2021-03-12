В пятидесяти граммах сырокопченой колбасы может содержаться больший объем канцерогенов, чем в целой пачке сигарет.

Об этом предупредил врач-онколог Александр Серяков.По его словам, опасность заключается именно в способе приготовления такой колбасы, при котором её обрабатывает дымом.Медик посоветовал не употреблять в пищу изделия из переработанного мяса. По его словам, последние исследования показывают, что каждодневное приём переработанных мясных изделий увеличивает риск развития онкологических заболеваний пищеварительной системы на 18%.- Такая колбаса может содержать, кроме нитритов, еще одно вещество с доказанной канцерогенной активностью — бензпирен. Он образуется при термическом распаде древесины, используемой для копчения, - пояснил врач.