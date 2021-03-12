Я работала много лет неофициально, то есть, по сути, стажа работы у меня нет. Если я встану на учет в центр занятости, могу ли рассчитывать хоть на какое-то пособие по безработице? Марина

Как разъяснили в Государственной службы занятости, если молодой человек до 35 лет не имеет страхового стажа, то есть впервые ищет работу, ему будет назначено пособие по безработице в минимальном размере сроком на 180 календарных дней. На период карантина и 30 дней после его окончания размер пособия составляет тысячу гривен.Если же человек старше 35 лет и не имеет страхового стажа, то согласно действующему законодательству он не имеет права на выплату такого пособия.Вообще же размер выплат безработным зависит от страхового стажа, основания прекращения трудовых отношений и размера заработной платы перед увольнением.В зависимости от продолжительности страхового стажа безработный получит такую помощь:– если стаж до двух лет – 50% средней зарплаты;– если стаж от двух до шести лет – 55%;– если стаж от шести до десяти лет – 60%;– если стаж более десяти лет – 70%.Однако выплаты не могут превышать четырехкратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть максимальный размер помощи составляет 9 080 гривен.Минимальный размер пособия по безработице составляет 650 грн (на период карантина – 1000 грн), если страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации безработного, – менее шести месяцев. Если страховой стаж за год – более шести месяцев, минимальное пособие равняется 800 грн (на период карантина – 1000 грн).Такие выплаты получают:– граждане, которые в течение года, предшествовавшего регистрации в службе занятости, имели страховой стаж менее шести месяцев;– молодые люди, которые закончили обучение в учреждениях среднего/высшего образования или уволенные со срочной военной службы и впервые ищут работу;– внутренне перемещенные лица, которые не могут документально подтвердить периоды работы.Пособие выплачивается в зависимости от продолжительности пребывания без работы в процентах к определенному размеру:– первые 90 календарных дней – 100%;– в течение следующих 90 календарных дней – 80%;– в дальнейшем – 70%.Общая продолжительность выплат не может превышать 360 календарных дней в течение двух лет.