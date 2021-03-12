В Харьков доставят новую партию троллейбусов луцкого автомобильного завода "Богдан".

Как сообщили в пресс-службе предприятия, новый транспорт получит харьковское КП "Троллейбусное депо №3".Всего доставят 11 троллейбусов. Длина троллейбуса – 12 метров.Уже готовы к отправке еще пять троллейбусов. Планируется, что вскоре доставят в Харьков.Перед отправкой транспорта в Луцке прибыли представители харьковского троллейбусного депо. Они осмотрели троллейбусы, увидели, как проходит процесс их испытания, и приняли участие в обкатке общественного транспорта.