Хрен, говорят, редьки не слаще, и с этим утверждением трудно поспорить. Впрочем, любят и ценят его совсем не за сладость, а скорее наоборот. Но острота и пикантность — не единственные его достоинства. С помощью этого корня можно облегчить многие недуги, а то и вовсе избавиться от них.

Несмотря на то, что многие биологи считают хрен исконно славянским продуктом, о его полезных свойствах еще в древние времена знали в Египте, Римской империи, Индии, Греции и Франции.Масса витаминов, клетчатка, эфирные масла, фитонциды – далеко не весь перечень полезностей, спрятанных в этом невзрачном и неприхотливом для разведения овоще. Именно благодаря им хрен с пользой можно употреблять как внутрь, так и наружно. В качестве добавки к пище он нормализует деятельность кишечника, печени и мочевыводящих путей, стимулирует отток желчи.Хрен также используют для профилактики респираторных болезней. Например, при переохлаждении рекомендуют делать припарки из него, согревая ступни и голени. Если же простуды избежать не удалось, то сироп из хрена с медом поможет избавиться от сухого кашля, поскольку является прекрасным отхаркивающим средством. А при болях в горле можно делать полоскания соком хрена с сахаром.Не менее известен горький корень и как избавитель от болей при ревматизме, артрите и подагре. В этом случае его нужно натереть на мелкую терку и равномерно распределить по куску ткани. Далее полученный компресс необходимо приложить к больному месту и утеплить.Кроме того, это универсальное растение может быть весьма полезно и при флюсах. Достаточно залить чайную ложку тертого хрена стаканом воды или вина и полоскать им рот каждые полчаса – боль и воспаление как рукой снимет.