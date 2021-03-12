Четвертый Харьковский полумарафон состоится 21 марта в Лесопарке.Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, пройдет традиционный полумарафон, перенесенный с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Участники пробегут две дистанции на выбор - классический полумарафон (21,097 км) и 5 км. Также в рамках полумарафона состоится отдельный зачет на дистанции 5 км - корпоративная лига. К участию приглашаются компании, желающие провести полезный тимбилдинг для своих работников.
Старт и финиш полумарафона - ул. Сокольники, 6, Лесопарк (Лыжная база ХНПУ им. Г. С. Сковороды). Трасса будет проходить по велодорожке.
Старт на дистанции 5 км - в 10:00.
Старт на 21,097 км – в 11:00.
Отметим, все участники, которые зарегистрировались в прошлом году, автоматически перенесены на 21 марта 2021 года. Кроме того, открыта нынешняя регистрация, которая продлится до 19 марта.