Метеорологи сделали прогноз погоды в Харькове на 13-15 марта.

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в субботу в городе ночью и днем – небольшой снег, на дорогах - гололедица, ветер – 7-12 м/с, порывы – 15-20 м/с.Температура воздуха ночью – 2-7 градусов мороза, днем – 1-6 градусов тепла.В воскресенье, 14 марта, - переменчивая облачность, ночью – небольшие осадки, днем - без существенных осадков, на дорогах - местами гололедица, ветер – 5-10 м/с.Температура воздуха ночью – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем – 5-8 градусов тепла.В понедельник, 15 марта, - переменчивая облачность, без осадков, ветер – 5-10 м/с.Температура воздуха ночью – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем – 5-10 градусов тепла.