Стационарное отделение Первомайской больницы переполнено больными.Как сообщает местная телерадиокомпания Надія-ТВ, в последнее время вновь наблюдается увеличение именно тех пациентов с коронавирусом, которым требуется лечение в условиях стационара.
По словам медиков Первомайской ЦРБ, средний период лечения - 10-14 суток. Врачи отмечают увеличение числа повторно инфицированных пациентов.
- Сейчас у нас 140 человек на 116 коек в инфекционном отделении, из которых 90 человек - с подтвержденным коронавирусом. Из этих 90 каждый третий - на кислородной поддержке. В реанимации восемь человек на шесть коек, трое пациентов - крайне тяжелые, они на ИВЛ, - рассказал Сергей Игольницын, начмед Первомайской ЦРБ.
По словам начмеда, обеспечения в больнице достаточно, препаратов хватает, но очень возросла нагрузка на медработников. Врачи выражают надежду, что вакцинация несколько нивелирует ситуацию, потому что медики "на передовой" будут болеть меньше.
- У нас растет число выздоровевших пациентов, которые снова попадают в больницу с COVID-19. Это связано с мутацией вируса, а также с тем, что у людей не возникает стойкого иммунитета. Нынешняя тенденция - резкое нарастание интоксикации, одышки. Люди быстрее умирают, мы в 2021 году уже превысили по смертности нормы прошлого года. Думаю, справимся, но если ситуация будет ухудшаться, перепрофилируем для коронавирусных пациентов другие отделения больницы, - добавил Игольницын.
С 5 по 10 марта в Первомайском вакциной CoviShield вакцинировались 30 человек. Среди тех, кто вакцинировался — городской голова Первомайского Николай Бакшеев. По его словам, он решил привиться, чтобы уменьшить количество манипуляций о возможных побочных явлениях вакцинации от COVID-19.
Напомним, за минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 694 случая коронавируса, 19 человек за сутки умерли - и это рекорд с начала пандемии.