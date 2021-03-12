В Харькове на 41 году жизни умер старший инспектор по особым поручениям отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Мотрич.

Об этом сообщили в полиции."14 лет своей служебной деятельности Олег Станиславович посвятил работе с детьми. Для всех, кто его знал, он запомнился добрым и отзывчивым человеком. Он всегда спешил на помощь детям, семьи которых оказалась в сложных жизненных обстоятельствах, имеющих проблемы с наркотиками и алкоголем. Светлая память об Олеге Мотриче надолго сохранится в сердцах всех, кто его знал", - говорится в сообщении.Как сообщается, полицейский проводил для детей лекции о безопасном поведении на улице, вреде наркомании и алкоголизма, в свободное от работы время — занятия баскетболом, воркаутом, брейкдансом, возил детей на экскурсии.В середине февраля Олег потерял сознание на работе. Позже выяснилось, что у него произошел разрыв сердечной аорты. Медики Института общей и неотложной хирургии имени В.Т. Зайцева больше восьми часов боролись за жизнь полицейского и восстановили аорту. Перед смертью Олег Мотрич был в коме больше месяца.