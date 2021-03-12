В Изюме на месте демонтированного памятника Ленину появится памятник погибшим воинам АТО. Об этом сообщили в горсовете.

Горсовет объявил открытый конкурс на лучший эскизный проект памятника погибшим участникам антитеррористической операции и операции объединенных сил, которые жили на территории Изюма, Изюмского района и отдали жизнь за целостность и независимость Украины.Памятник установят на месте бывшего памятника Ленину у Дворца молодежи и подростков "Железнодорожник" на Юбилейном въезде в Изюме.Отмечается, что все желающие могут принять участие в конкурсе. Итоги подведут до 15 июня 2021 года. Регистрация участников конкурса - до 20 мая. Все необходимые требования к эскизу можно прочитать по ссылке.Напомним, Изюмский городской совет хочет продать памятник Ленину. Согласно решению горсовета Изюма, демонтированный ранее монумент будет выставлен на аукцион. Этот памятник был демонтирован в феврале 2016 года и передан на баланс управления ЖКХ горсовета. Изюмского Ленина в 2018 году продавали более чем за 500 тыс. грн. – но не продали.