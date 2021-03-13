Верховная Рада окончательно приняла закон о референдуме. Однако украинское общество еще не созрело для внедрения референтной демократии, а посему референдум может быть использован для манипуляций сознанием людей, считают политологи.

Как внедрить результаты в жизнь

Верхи не готовы, низы не созрели



Общественным мнением могут манипулировать



Какие вопросы могут выноситься на референдум



Один вопрос в год

Кто может участвовать в референдуме

Верховная Рада поддержала законопроект № 3612 «О народовластии путем всеукраинского референдума» во втором чтении и в целом. Если закон подпишут глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Украины Владимир Зеленский, украинцы смогут всенародным голосованием решать вопросы общегосударственного значения, отменять законы, вносить изменения в Конституцию и менять территорию Украины.Некоторые считают референдум одним из высших проявлений народовластия, но дьявол, как известно, кроется в деталях, замечает политический обозреватель Елена Бугло.– Во-первых, формулировка вопроса – от ее хитрости может зависеть результат, и это первая манипуляция. Во-вторых, и это надо знать манипуляторам, по самым опасным для государственности вопросам референдум может инициировать только глава государства (это изменения в Конституцию или территориальные). Поэтому если вы слышите об опасности референдума как инструменте сепаратистов – это неверно. Уверена, ни один глава государства в здравом уме на такое не пойдет, – говорит эксперт.Комментируя закон, Елена Бугло отмечает: для того чтобы состоялся референдум по народной инициативе, нужны подписи не менее трех миллионов граждан в двух третях областей и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой.– Это касается вопросов общегосударственного значения или законодательных, например, утрате силы положений того или иного закона. Подобные инициативы часто используют различные политические партии для мобилизации своих сторонников. Обычно они ничем не заканчиваются, – говорит политический эксперт.Чтобы референдум считался состоявшимся, продолжает Елена Бугло, в нем должны принять участие не менее 50% избирателей, включенных в Государственный реестр избирателей, а решение принятым – если его поддержат более половины участвовавших.– К примеру, на последних парламентских выборах в 2019 году численность избирателей по Госреестру составила почти 29,7 миллиона человек, приняли участие в голосовании 14,7 миллиона, то есть 49,5%; на президентских выборах того же года (во втором туре) активность составила 61,37%. То есть вопрос общегосударственного референдума должен быть достаточно резонансным, чтобы заставить граждан встать с диванов, – отмечает Елена Бугло.Самое интересное и сложное, по словам политического обозревателя Елены Бугло – возможность имплементации результатов референдума.– Проще говоря, возможность внедрить результаты референдума в жизнь, – уточняет она. – За последние тридцать лет мы пережили три референдума: о судьбе СССР, назовем это так; о независимости Украины и референдум Леонида Кучмы, который содержал как приятные для избирателя положения – сокращение численности народных депутатов до 300, так и контрверсивные – о двухпалатном парламенте, например. Результаты последнего референдума 2000 года не были имплементированы по разным причинам – субъективным и объективным.Также политический обозреватель напомнила о неком подобии референдума, который летом 2019 года попытался провести президент Владимир Зеленский – по разным вопросам, в том числе о легализации каннабиса.– Мало того что под этим не было никакой законодательной базы, так еще и понять, чем дело, собственно, кончилось, широкой общественности так и не удалось. Скорее всего, это был просто некий пиар-ход для активизации сторонников, – считает Елена Бугло.Политический эксперт отмечает, что украинское общество давно ждет настоящего народовластия и возможности влиять на государственные решения. Однако все происходит по классике – верхи еще не готовы откровенно интересоваться мнением народа (честно формулировать вопросы), а низы пока не созрели осознанно отвечать на вопросы, выявлять манипуляции и фальшь, чувствовать ответственность за свою страну.– Признайтесь, ведь многие из нас руководствуются эмоциями. Специалисты в один голос скажут вам, что в украинских реалиях важно, как сформулирован вопрос и кто подсчитывает голоса. Это означает, что мы все еще не готовы к подобным практикам. У нас до сих пор «три гетмана» не могут договориться о создании ОСМД или о добровольном объединении в ОТГ, а по закону можно выносить на всеобщее обсуждение различные вопросы – от территориальных до изменений в Конституцию. Это опасно и чревато печальными последствиями. Можно, как в случае с общеукраинскими выборами, сначала проголосовать, а потом разочароваться. Только в этом случае придется горько поплатиться за подобное эмоциональное голосование, – говорит Елена Бугло.Референдум хорош для стран с высокой политической культурой. А в государствах с неустойчивыми демократическими традициями этот механизм может быть использован во зло. Подходить к проведению референдумов в Украине нужно очень взвешенно, злоупотреблять этой процедурой ни в коем случае нельзя, считает политолог, доктор политических наук Игорь Полищук.– Референдум – процедура прямого народовластия. Люди голосуют за важные для общественно-политической жизни решения. Это практика общепринятая, демократическая, но в странах представительской демократии, то есть в большинстве современных стран такая процедура не очень часто применяется. Не очень часто – это мягко говоря. Хотя есть исключения. Например, в Швейцарии и Эстонии референдумы проводят довольно часто, чтобы выяснить точку зрения людей по разным, иногда даже малозначительным вопросам, – говорит политолог. – Однако в этих странах – высокий уровень политической культуры. Там такая процедура используется поколениями. Люди грамотны, хорошо осведомлены в вопросах, которые выносятся на голосование – накануне референдумов, как правило, проходят большие информационные кампании. В развитых странах такой механизм действительно действенен.Украинское общество, по мнению политолога, еще не созрело для внедрения референтной демократии.– Я считаю, что в Украине еще рано внедрять референтную демократию. Злоупотреблять референдумами ни в коем случае нельзя. У наших людей слабые политические знания, политическая культура требует значительного повышения, – замечает Игорь Полищук.В связи с этим, по его мнению, может возникнуть масса подводных камней.– Я не большой сторонник референдумов в переходных странах с неустоявшейся политической системой, с неустойчивыми демократическими традициями. Потому что здесь референдум может быть использован для манипуляций сознанием людей, чтобы обосновать и подтвердить нужное для власти решение. Этот механизм может быть использован не во благо, а во зло, – отмечает Игорь Полищук.Прежде чем внедрять систему референдумов в Украине, нужно «семь раз отмерить и один раз отрезать».– Могут возникнуть опасные моменты, в частности, из-за недостаточной информированности людей, – говорит политолог. – Люди могут ошибиться, проголосовать, а потом придется расхлебывать.Итак, согласно закону предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы:– об утверждении закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;– общегосударственного значения;– об изменении территории Украины;– о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.В то же время на референдум не могут выносить вопросы:– противоречащие положениям Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;– отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;– направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;– вопросы о налогах, бюджете и амнистии;– переданные Конституцией Украины и законами Украины в ведение органов правопорядка, прокуратуры или суда.В документе говорится о том, что референдум можно проводить только один раз в год, на голосование разрешается вынести только один вопрос, на который нужно дать четкий ответ – «да» или «нет». Также референдум не может назначаться и проводиться в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения.Чтобы провести его по народной инициативе, нужно собрать три миллиона подписей граждан из двух третей территориальных единиц Украины (минимум по 100 тысяч подписей в каждой). Что касается изменений в Конституцию и изменения территории, то в первом случае референдум назначает президент, во втором – Верховная Рада.Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме являются обязательными для рассмотрения и принятия решений в порядке, определенном Конституцией и законами Украины.А вот новый референдум по вопросам, ранее поддержанным на референдуме, может быть проведен не ранее чем через три года со дня объявления результатов соответствующего всеукраинского референдума.Право голоса на всеукраинском референдуме имеют граждане Украины, которым в день голосования исполнилось 18 лет и которые не признаны недееспособными.Референдум по нормам похож на выборы: граждане подают бюллетень на бумажном носителе или с помощью электронного голосования.