Очень хочется в Неаполь. И вовсе не для того, чтобы полюбоваться дремлющим Везувием, прогуляться по руинам Помпей или побродить по старинным замкам. Первый пункт программы – выйти на главную площадь города и заорать что есть мочи: «Спасибо тебе, Неаполь, за пиццу!». И хотя сегодняшние начинки для пиццы разительно отличаются от средневековых, главное ведь – идея.

Начинки для пиццы могут быть самые неожиданные – из всего, что найдется в холодильнике. Завалялся кусочек ветчины? Годится! Скучает в банке одинокий соленый огурец? Прекрасно! Мясо, грибы, овощи, колбаса, даже фрукты – вариантов настолько много, что устанешь загибать пальцы на всех конечностях близких и дальних родственников. Вот вам несколько рецептов для вдохновения.Для теста берем 3-4 стакана муки, 1 ст. л. сахара, щепотку соли, 10 г дрожжей, 2 ст. ложки растительного масла, полтора стакана теплой воды. Хорошо вымешиваем, накрываем и оставляем на пару часов в теплом месте – пусть подходит.Тем временем нарезаем луковицу кубиками, 500 г грибов ломтиками и слегка поджариваем в небольшом количестве растительного масла. Солим, перчим.Когда тесто подойдет, разделяем его на две части (должно хватить на две пиццы), раскатываем. Лепешку смазываем кетчупом либо соусом песто (в его составе – чеснок, оливковое масло, кедровые орешки, базилик, сыр).Выкладываем грибную начинку, посыпаем тертым сыром (классика – это моцарелла, но можно брать тот, что есть в холодильнике). Ставим в прогретую до 200°С духовку на 15 минут.Кладем в миску 10 г свежих дрожжей, 1 ч. ложку сахара, щепотку соли, вливаем 150 мл теплой воды, хорошо растираем. Добавляем муку, пока она не впитает всю жидкость, вливаем 2 ст. ложки оливкового масла.Выкладываем тесто на стол, вымешиваем, смазываем маслом и ставим в тепло минут на 30–40. Когда тесто увеличится в два-три раза, перекладываем его на противень, смазанный маслом, и руками растягиваем от центра к краям, чтобы получилась плоская лепешка.Смазываем лепешку томатным соусом, выкладываем лук полукольцами, чуть подсаливаем, посыпаем перцем и ароматными травами. Маринованные кабачки (подойдут также соленые огурцы или грибы) режем на ломти, выкладываем на лук. 5–7 вареных в мундире картофелин (уже холодных и очищенных) натираем на крупной терке и раскладываем сверху. Сверху кладем нарезанные ломтиками свежие помидоры (2 шт.), слегка посыпаем тертым сыром.Разогретая до 200°С духовка уже ждет – через 15 минут можно вынимать готовую пиццу.Начинка готовится невероятно просто, но прежде займемся тестом – 3–4 стакана муки смешиваем с пакетиком дрожжей (10 г) и щепоткой соли. Сделав в горке с мукой углубление, вливаем туда полтора стакана слегка подогретой воды с 2 ст. ложками оливкового масла, вымешиваем. Перекладываем на стол и месим еще минут пять, пока тесто не станет пластичным. Отправляем в тепло.Как только тесто вырастет в объеме в два раза, перекладываем его на стол и снова месим пару минут, после чего тонко раскатываем и выкладываем на противень. Лепешку смазываем кетчупом или соусом песто, выкладываем очищенные креветки (граммов 150). Посыпаем всю эту красоту рубленым замороженным шпинатом (не размораживая), а сверху – любимым тертым сыром (150 г).Запекаем при температуре 200°С примерно 15 минут.Объединяем 10 г свежих дрожжей, 1 ч. л. сахара, щепотку соли, 150 мл теплой воды. Хорошо растираем, всыпаем муку до тех пор, пока она не впитает жидкость, добавляем 2 ст. ложки оливкового масла. Месим тесто, пока не станет мягким и не перестанет липнуть к рукам. Смазываем маслом, убираем в тепло на 30-40 минут.В это время готовится начинка. Собственно, всей подготовки – очистить и нарезать яблоки ломтиками.Итак, когда тесто подойдет, выкладываем его на противень, растягиваем от центра к краям. Смазываем тонким слоем меда, выкладываем ломтики яблок, слегка посыпаем сахаром, корицей (корицы можно не жалеть) и лепестками миндаля;Ставим в духовку, разогретую до 200°С, на 15-20 минут.