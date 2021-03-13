Время сейчас очень тревожное, и я вижу, как страдают люди: хватаются за сердце, глотают таблетки от давления. Подскажите, как проявляют себя инфаркт и инсульт и как можно в этом случае помочь? Игорь Владимирович

И при стенокардии, и при остром инфаркте миокарда боль может быть легкой или интенсивной, сопровождаться ощущением давления, жара, говорят специалисты Геронтологического информационно-консультативного центра Института геронтологии НАМН Украины. Чаще всего боль дает о себе знать за грудиной, реже локализуется слева, распространяется в левое плечо, лопатку, нередко в запястья и даже в пальцы, ключицу и левую половину шеи, в нижнюю челюсть, подбородок, иногда в обе лопатки или в живот.Как отмечают медики, при стенокардии боль возникает внезапно и продолжается обычно несколько минут, а вот при остром инфаркте может длиться несколько часов или даже дней. У больных сахарным диабетом и после перенесенного ранее инфаркта боль может вообще отсутствовать.При острой коронарной недостаточности специалисты советуют обеспечить больному максимальный покой, расстегнуть воротник, ослабить пояс. Он должен разжевать одну таблетку (325 мг) аспирина, принять нитраты (лучше в виде спрея, например, нитроминт, или положить под язык таблетку нитроглицерина). Если боль сохраняется в течение пяти минут, положить под язык вторую таблетку нитроглицерина (при необходимости можно принять еще одну-две таблетки).При возникновении выраженной головной боли или головокружения при приеме нитроглицерина можно использовать ментол (валидол) под язык. Однако при наличии глаукомы и после недавно перенесенного инсульта нитроглицерин можно принимать только под контролем врача. Облегчение больному могут принести горчичники на область сердца и грудину, грелки к ногам, согревание рук.Инсульт – нарушение мозгового кровоснабжения и, как следствие, функционирования части головного мозга. Основная причина паралича (ишемического инсульта) — перекрытие кровяного потока в мозговой артерии тромбом, атеросклеротической бляшкой или эмболом (сгустком крови или ткани). Реже происходит разрыв артерии с кровоизлиянием в мозг — геморрагический инсульт. Тромбы и эмболы могут быть следствием сердечной недостаточности, аритмии, эндокардита.Признаки и симптомы инсульта — внезапная слабость, и (или) онемение лица, руки или ноги (обычно с одной стороны); затрудненная речь; внезапная сильная головная боль; головокружение или состояние замешательства; бессознательное состояние; зрачки разного размера.Первая помощь: предоставить больному полный покой; положить холод на голову; уложить парализованной частью вверх для свободного выхода жидкости изо рта; освободить рот и носоглотку от слюны, слизи и рвотных масс; вызвать скорую помощь и быть рядом с больным, пока она не приедет.