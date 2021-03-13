Уровень жизни в Харьковской области стремительно падает – регион стал лидером по росту долгов по заработной плате, имеет самые низкие показатели по уровню доходов населения. Блок Светличной «Разом!» выработал единую системную позицию и настаивает на внедрении мероприятий, которые помогут жителям области пережить сложные времена.

На Харьковщине сложилась кризисная ситуация в связи с ростом безработицы, отсутствием поддержки малого и среднего бизнеса, карантинными ограничениями и растущим количеством запросов дорогостоящее лечение.– Все эти факторы должны стать сигналом для областной власти, чтобы увеличить социальную составляющую бюджета и поддержку граждан, – считают представители Блока Светличной «Разом!». – Однако в текущем году комиссия по оказанию помощи до сих пор не начала работу, а из всего депутатского корпуса облсовета только фракция Блока Светличной имеет единую системную позицию и настаивает на внедрении мероприятий, которые помогут жителям региона пережить сложные времена.Политсила разработала и предоставила следующие предложения:– увеличить размер минимальной суммы единовременной материальной помощи с нынешних 500 гривен до 2000 гривен;– увеличить размер максимальной суммы единовременной материальной помощи с нынешних 20 тысяч до 30 тысяч гривен;– увеличить размер суммы, предусмотренной в областном бюджете на оказание материальной помощи, с 22,6 миллиона до 60 миллионов гривен;– значительно расширить перечень категорий граждан, которые могут претендовать на получение помощи.