Известного всему Харькову актера и волонтера Николая Моха называют настоящим украинцем и святым Николаем. Много лет он активно помогал другим, а теперь ему самому нужна помощь – у актера диагностировали онкологическое заболевание. Пришло время харьковчанам поддержать Николая Ивановича.

Как он все успевает

Ему больно за судьбу страны

Неутомимо помогает другим

Всю жизнь Николай Мох посвящает сцене и Украине. После Харьковского института искусств (сейчас Харьковский национальный университет искусств им. И.П. Котляревского) работал в Хмельницком драмтеатре, затем в Харьковском украинском театре имени Т.Г. Шевченко. Сейчас играет в Инародном театре абсурда «Воробушек».– Мы случайно познакомились десять лет назад, – вспоминает актер театра «Воробушек» Александр Сердюк. – С одним из актеров нашего театра мы были на спектакле в Доме актера. Николай Иванович играл какого-то странного человека, и мы сказали друг другу: «Ми з цим дядьком щось зробимо». Прошло два года. Мы искали актера, похожего на персонажа фильма «Один дома» – деда, который лупил бандитов лопатой. Вспомнили о Николае Ивановиче. Нашли его, и он согласился. Так с 2014 года он стал работать в нашем театре, и какие бы роли мы ему ни предлагали – большие или маленькие, – он всегда с нами в каждом спектакле. В нашей труппе он единственный профессиональный актер. И самый старший. Если судить только по возрасту, Николай Иванович может быть прадедом актеров нашей труппы. Но когда работаешь с ним на площадке, он для нас – Николай. Его возраст не ощущается. И я это говорю не для красного словца. Да, он такой, наш Николай Иванович. У него очень много проектов. Он очень активный актер и настоящий патриот. Ездит на фронт в качестве волонтера, собирает средства для тех, кому нужна помощь, много лет каждый год устраивает благотворительные акции, в том числе для детей, где его миссия – святой Николай, и в этой роли его знают многие харьковчане. У него столько энергии, что я даже не представляю, как он все это успевает в свои 73 года. Внутри у него такой мотор, что дай бог каждому такой энергетики. Когда Николай Иванович сообщил, что у него рак, у нас был шок. А он, как всегда, сказал, что все в порядке и ему ничего не нужно. Но мы очень любим Николая Ивановича и очень за него переживаем. Он символ нашего театра.Николай Мох – один из символов харьковского Майдана. Он читает стихи у памятника Шевченко, ездит с концертами на передовую, встречается с ранеными бойцами в госпиталях, организовывает благотворительные культурные программы. В Международный день волонтера в 2017 году Николаю Ивановичу вручили орден «За розбудову України».– Николай Иванович – человек большого размаха, – говорит волонтер Борис Редин. – Таких людей, как Николай Мох, мало. Он настоящий украинец, и ему больно за судьбу страны, за процессы, которые у нас происходят. С началом войны он вместе с другими артистами выступал на линии разграничения, а основным, очень важным, видом его волонтерской деятельности было дежурство на «Южном посту» на вокзале в 2015–2018 годах. Мы встречали прибывших с передовой военных: «Южный пост» был точкой, куда люди с войны приезжали в мирную жизнь. Поддержать их было очень важно, особенно в период, когда на фронте шли тяжелые бои, и люди, приезжавшие в Харьков, мыслями оставались еще там, на войне. Сейчас война, как ни больно осознавать, стала чем-то привычным, а тогда это было особенно остро. Эта боль приезжала в Харьков, и мы с Николаем Ивановичем были среди волонтеров, которые встречали людей на вокзале. Крайне важно было помочь адаптироваться тем, кто побывал на войне.Николай Мох принимал в этой деятельности огромное участие: военных нужно было встретить, пообщаться, поддержать, накормить, помочь найти место для ночлега, купить билеты, уберечь от сомнительных личностей, которые активно крутились на вокзале вокруг только что прибывших. Благодаря волонтерам на «Южном посту» люди с фронта ощущали себя в кругу своих, были окружены вниманием и заботой. Это было важнейшее в то время направление волонтерской деятельности.– Николай Иванович – человек широкой души и огромной теплоты, добрый, сильный и целеустремленный. Образ Святого Николая – это о нем. Мне сложно представить наш Майдан без Николая Моха. Он потрясающий человек. Это просто необходимо, чтобы он был с нами и был здоров, – говорит Борис Редин.9 марта, в день рождения Кобзаря, Николай Иванович традиционно читал стихи у памятника Тарасу Шевченко. Актер продолжает неутомимо помогать другим, публикует в соцсетях призывы о помощи онкобольным детям и раненым бойцам, подключается к поискам без вести пропавших людей. «Так хочется всем помочь в добрых делах и никому не отказать», – поделился три года назад Николай Мох с корреспондентом «Вечернего Харькова». Теперь пришло время помочь самому Николаю Ивановичу.В Харькове организован сбор средств на лечение. Желающие поддержать Николая Ивановича могут перечислить любую сумму на его карту в «Укрсиббанке»