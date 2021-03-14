В феврале Слобожанская таможня Гостаможслужбы обеспечила в государственный бюджет Украины 1,2 миллиарда гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления таможенных платежей увеличились на170,9 миллиона, или на 17%.

Февральские поступления от субъектов внешнеэкономической деятельности (ВЭД), работающих в зоне деятельности Слобожанской таможни Гостаможслужбы, составили 1194,4 млн грн таможенных платежей, сообщает пресс-служба Слобожанской таможни. Выполнение прогнозного показателя – 102,7%.Из них перечислено:– в общий фонд — 1143,8 млн грн;– в специальный фонд – 16,7 млн грн.При этом в феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления таможенных платежей увеличились на 171 млн грн, или на 17% (в феврале 2020-го — 989,6 млн грн).В разрезе бюджетообразующих налогов в феврале выполнение плановых показателей по ввозной пошлине составило 122%, по единому сбору – 108,5%, платы за таможенное оформление – 144,4%.Несмотря на карантин, таможня продолжает осуществлять бесперебойную растаможку и оформление товаров и грузов. Так, в Слобожанской таможне зафиксирован рост стоимостного товарооборота на 464,6 млн грн в сравнении с прошлогодним периодом. Сейчас, в феврале 2021-го, он составляет 5 063,3 млн грн.Аналогичная ситуация и с весовым товарооборотом, который в феврале 2021 года составил 349 тыс. тонн и увеличился в сравнении с прошлым годом на 94,7 тыс. тонн. Среди основных бюджетообразующих товаров в феврале 2021 года находятся оборудование и его части — 125,8 млн грн, пластмасса и изделия из нее – 120 млн грн, транспортные средства – 78,4 млн грн и др.Кроме того, в пресс-службе таможни сообщили, что в феврале дополнительно направлено 73,5 млн грн таможенных платежей, которые удалось получить за счет контроля таможенной стоимости товаров, классификационной работы и контроля за определением страны.В целом с начала года государственный бюджет Украины пополнился 2,1 миллиардами гривен таможенных платежей от субъектов ВЭД, работающих в зоне деятельности Слобожанской таможни. Дополнительно в течение января-февраля в госбюджет направлено 155,3 млн грн.– Сегодня таможенная служба движется в направлении превращения в современную и сервисно-ориентированную таможню путем упрощения таможенных процедур, ускорения экспорта и импорта товаров. Слобожанская таможня создает также условия для комфортного и оперативного обслуживания субъектов внешнеэкономической деятельности, которые работают с соблюдением требований законодательства Украины, – отмечают в Слобожанский таможне Гостаможслужбы.