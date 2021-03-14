В этом году бесплатные индивидуальные счетчики газа всем харьковчанам не достанутся – Верховная Рада снова отсрочила завершение процесса установки приборов учета потребителям. Еще два года харьковчанам без газомеров придется переплачивать за голубое топливо.

Парламент продлил срок установки газовых счетчиков для бытовых потребителей газа еще на два года – Верховная Рада приняла Закон №4248-1 «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» (относительно пересмотра сроков установки потребителям счетчиков природного газа)».Напомним, согласно закону о коммерческом учете природного газа потребителей должны были бесплатно обеспечить индивидуальными счетчиками до 1 января 2021 года. С этого момента людям, не имеющим счетчиков, должны были прекратить подачу газа. Однако в процесс установки бесплатных газомеров, и без того не очень активный, вмешался коронавирус – работы по установке приборов учета практически остановились.– Зачастую люди просто не открывают двери, не пускают газовщиков в квартиру, многие вообще отказываются от установки индивидуального прибора. А в период карантина ситуация усугубилась – ну как в пандемию ходить к людям в дом? Устанавливаем приборы учета точечно, в основном в домах с небольшой этажностью, – рассказала руководитель пресс-службы АО «Харьковгоргаз» Марина Польшина.Пока не вмешался карантин, планировалось, что до конца 2021 года компания установит харьковчанам 40 тысяч приборов учета. По подсчетам координатора жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети «Опора» Татьяны Бойко, на конец 2020 года без приборов учета в Украине оставались около трех миллионов семей.Верховная Рада приняла изменения в закон, которые сдвинули сроки установки бесплатных счетчиков. Согласно документу газораспределительные компании обязаны обеспечить установку приборов учета для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых газ используется только для приготовления пищи, до 1 января 2023 года. Контроль за обеспечением установки счетчиков газа осуществляет Нацкомиссия по регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).Таким образом, потребителям, которые надеялись на бесплатную установку счетчика, придется снова подождать. Еще на протяжении двух лет они будут платить за голубое топливо по показателями общедомового счетчика или согласно завышенным нормам потребления.Если же терпение лопнуло и переплачивать желания нет, можно установить прибор за свой счет с надеждой на дальнейшую компенсацию.В трехмесячный срок со дня вступления в силу вышеупомянутого закона Кабмин должен разработать и утвердить порядок компенсации расходов бытовым потребителям, которые установили индивидуальные газовые счетчики за собственные деньги. Компенсация предполагается в размере средневзвешенной стоимости установки счетчиков газораспределительной компанией на соответствующей территории, то есть для нашего региона – «Харьковгазом» и «Харьковгоргазом».– Крайне важно, чтобы правительство как можно скорее разработало порядок компенсации потребителям, которые установили счетчики газа за собственные средства. Главное – обеспечить финансирование этой программы, – отмечает координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко. – Наиболее проблемной категорией, которая сегодня практически не имеет счетчиков, являются жильцы многоквартирных домов, которые использует газ исключительно для приготовления пищи. Только индивидуальный учет сможет стимулировать их более эффективно использовать энергоресурс и позволит платить лишь за реально потребленное топливо.Кстати, от установки индивидуального газового счетчика за счет «Харьковгоргаза» или «Харьковгаза» можно и отказаться.– Такого потребителя переводят на предельные нормы потребления газа согласно Кодексу газораспределительных систем. То есть платить ему придется втрое дороже, – говорит руководитель пресс-службы АО «Харьковгоргаз» Марина Польшина. – Сейчас предельная норма потребления на одного человека (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) составляет 9,8 кубометра в месяц – вместо действующей нормы 3,28 кубометра. К тому же таким потребителям все равно придется установить счетчик, но уже за свой счет.