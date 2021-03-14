Тоненькие блинчики с золотистой корочкой – на Масленицу! Как выбрать сковородку, чтобы блины равномерно прожаривались, не прилипали и их можно было быстро перевернуть?

Для любителей классики подойдет традиционная круглая форма, экспериментаторы могут попробовать печь блинчики в квадратной форме или в сковородке с углублениями с изображениями смайликов или зверушек.Рекомендуется обратить особое внимание на размер сковороды. Для удобного переворачивания и равномерного прогрева теста следует выбирать сковороду диаметром от 20 до 25 см.Чтобы приготовить тонкие и вкусные блины, необходимо выбрать сковородку с невысокими стенками, благодаря которым можно быстро и аккуратно перевернуть тоненькие изделия.. Поверхность сковородки должна быть гладкой, без изъянов, царапин или других дефектов. Толстое дно у блинной сковородки — гарантия хорошей теплоотдачи и равномерного прогрева.в блинных сковородках должны быть изготовлены из термоустойчивых материалов.Самые распространенные – керамика, алюминий и чугун.является самым популярным материалом для изготовления сковородок. Благодаря пористой структуре и масляному слою, который образуется со временем на поверхности чугунной сковородки, блинчики получаются вкусными и ароматными. Такие сковородки имеют немало преимуществ:– чугун является инертным и не взаимодействует с продуктами;– долговечность при правильной эксплуатации;– устойчив к появлению ржавчины;– отличная теплоемкость;– равномерное распределение тепла;– идеально подходит для жарки, тушения и приготовления каши.Среди недостатков: большой вес и чувствительность к влажной среде. Кроме того, такой посуде необходим особый уход. Чтобы на сковородке не образовывалась ржавчина, после каждого использования ее нужно мыть теплой водой без добавления химических моющих средств и насухо вытирать.. Легкая, быстро нагревается, имеет приемлемую цену. Однако такая посуда требует предварительной подготовки, чтобы блины хорошо снимались. Для этого следует тщательно вымыть сковороду в теплой воде с помощью моющих средств и насухо протереть кухонным полотенцем. Затем необходимо разогреть ее, добавить немного масла и приступить к готовке блинов.Недостатки: недолговечность, токсичность при повреждении защитного слоя и деформация.. Плюсы: для приготовления блинов на такой сковородке не нужно использовать масло; доступная цена, практичность и простота в уходе.Недостатки: не рекомендуется нагревать до высокой температуры, для переворачивания блинчиков на такой сковороде подходит только силиконовая или деревянная лопатка.— экологически безопасный и нетоксичный материал, устойчивый к царапинам и механическим повреждениям. Недостатки: такая посуда дорого стоит, не переносит резких перепадов температуры, быстро портится от постоянного замачивания, не подходит для использования на индукционной плите.