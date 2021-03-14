Завершилась регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 года. Каким предметам отдают предпочтение участники тестирования, и какие новации ожидают абитуриентов в этом году?По предварительным данным МОН, по состоянию на 5 марта на внешнее независимое тестирование были зарегистрированы 318 946 человек.
Самыми популярными предметами ВНО стали: украинский язык и литература – 208 044 человека; математика – 242 834; история Украины – 247 109; география – 147 207; английский язык – 122 681; биология – 104 664; физика – 26 911; химия – 10 338. На немецкий язык записались 1965 человек, на французский – 464, на испанский – 149 абитуриентов.
– Региональные центры оценивания качества образования продолжают обрабатывать регистрационные документы, полученные после 5 марта, однако при условии, что они отправлены в установленный срок. Дату подачи документов определяют по оттиску штемпеля на конверте. Документы, присланные после 5 марта, обрабатываться не будут, – отметил в МОН.
Подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является сертификат, который зарегистрированный получает в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением. Если сертификат не пришел, следует проверить состояние обработки регистрационных документов с помощью соответствующего сервиса.
Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится с 21 мая до 15 июня: 21 мая – химия; 24 мая – испанский, немецкий, французский; 25 мая – английский язык; 28 мая – математика;1 июня – украинский язык, а также украинский язык и литература; 4 июня – история Украины;7 июня – физика; 10 июня – биология; 15 июня – география.
Результаты ВНО будут размещены на информационных страницах до 30 июня. Дополнительная регистрация отдельных категорий состоится с 6 по 18 мая. Дополнительная сессия ВНО – с 29 июня по 16 июля.
Абитуриенты срезаются на литературе
Как рассказал директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования (ХРЦОКО) Александр Сидоренко, главная особенность тестирования этого года заключается в том, что помимо предмета «украинский язык и литература», предлагается еще отдельно украинский язык.
– На протяжении почти 13 лет существования системы ВНО мы получали немало нареканий со стороны руководителей технических вузов на то, что многие абитуриенты срезаются на предмете «украинский язык и литература». Да, литературу действительно нужно любить, принимать и знать, а это намного сложнее, чем украинское правописание. Было принято решение, что с нынешнего года для поступления в вуз на одни специальности необходимо предъявить сертификат по украинскому языку и литературе, а на другие – только по украинскому языку, – объясняет Александр Сидоренко. – Если, например, на специальность «филология» или «история» необходим сертификат по украинскому языку и литературе, то сертификат только по украинскому не пройдет. И наоборот, для поступления на компьютерные или технические специальности вполне достаточно сертификата по языку. Таким образом, абитуриенту предстояло сначала выбрать профессию, чтобы определиться, по какому из этих двух предметов сдавать ВНО.
В тесте по украинскому языку и литературе будет 24 задания по литературе и 39 – по языку закрытых форм, а также четыре задания по языку открытых форм с предоставлением письменного ответа.
Тест же отдельно по языку также предусматривает проверку знаний, которые формируются за счет тщательного изучения украинской и зарубежной литературы.
Математика или математика уровня «стандарт»?
Еще одна особенность ВНО-2021 – математика. Этот предмет разделен на две части – углубленная математика и математика стандартного уровня.
– Математика уровня «стандарт» не имеет 200-балльной оценки – только оценку для государственной итоговой аттестации по шкале 1–12, – поясняет Александр Сидоренко. – Дело в том, что ВНО у нас уже много лет проводится параллельно с ГИА – аналогом выпускных экзаменов в школе. Если в условиях приема в вуз написано «математика», то это «большая математика», которая сейчас называется «математика углубленного уровня», или «профильная». Сдавать ВНО по математике необязательно. Обязательной является государственная итоговая аттестация по математике в форме ВНО.
В графике могут быть изменения
По информации образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, МОН планирует изменить дату ВНО по математике с 28 на 27 мая – ради праздника последнего звонка, который планируется провести 28 мая. Это, по словам обмудсмена, нарушит права участников тестирования.
– Министерство образования и науки планирует забрать у выпускников 11-го класса день отдыха и подготовки между ВНО по английскому языку и обязательным тестом по математике. Предыдущий тест – по английскому языку – состоится 25 мая. Согласно графику следующий тест должен быть 28 мая, что дало бы выпускникам два полноценных дня на отдых и подготовку. А теперь может быть только один день, – проинформировал обмудсмен. – Я поставил Минобразования в известность относительно недопустимости подобных действий. Об этом знают и министр, и профильный замминистра. Ответа пока не получил. Так пренебрегать правами выпускников, вносить хаос в процесс подготовки к ВНО просто недопустимо.