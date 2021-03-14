Завершилась регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 года. Каким предметам отдают предпочтение участники тестирования, и какие новации ожидают абитуриентов в этом году?



Абитуриенты срезаются на литературе



Математика или математика уровня «стандарт»?



В графике могут быть изменения

По предварительным данным МОН, по состоянию на 5 марта на внешнее независимое тестирование были зарегистрированы 318 946 человек.Самыми популярными предметами ВНО стали: украинский язык и литература – 208 044 человека; математика – 242 834; история Украины – 247 109; география – 147 207; английский язык – 122 681; биология – 104 664; физика – 26 911; химия – 10 338. На немецкий язык записались 1965 человек, на французский – 464, на испанский – 149 абитуриентов.– Региональные центры оценивания качества образования продолжают обрабатывать регистрационные документы, полученные после 5 марта, однако при условии, что они отправлены в установленный срок. Дату подачи документов определяют по оттиску штемпеля на конверте. Документы, присланные после 5 марта, обрабатываться не будут, – отметил в МОН.Подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является сертификат, который зарегистрированный получает в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением. Если сертификат не пришел, следует проверить состояние обработки регистрационных документов с помощью соответствующего сервиса.Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится с 21 мая до 15 июня: 21 мая – химия; 24 мая – испанский, немецкий, французский; 25 мая – английский язык; 28 мая – математика;1 июня – украинский язык, а также украинский язык и литература; 4 июня – история Украины;7 июня – физика; 10 июня – биология; 15 июня – география.Результаты ВНО будут размещены на информационных страницах до 30 июня. Дополнительная регистрация отдельных категорий состоится с 6 по 18 мая. Дополнительная сессия ВНО – с 29 июня по 16 июля.Как рассказал директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования (ХРЦОКО) Александр Сидоренко, главная особенность тестирования этого года заключается в том, что помимо предмета «украинский язык и литература», предлагается еще отдельно украинский язык.– На протяжении почти 13 лет существования системы ВНО мы получали немало нареканий со стороны руководителей технических вузов на то, что многие абитуриенты срезаются на предмете «украинский язык и литература». Да, литературу действительно нужно любить, принимать и знать, а это намного сложнее, чем украинское правописание. Было принято решение, что с нынешнего года для поступления в вуз на одни специальности необходимо предъявить сертификат по украинскому языку и литературе, а на другие – только по украинскому языку, – объясняет Александр Сидоренко. – Если, например, на специальность «филология» или «история» необходим сертификат по украинскому языку и литературе, то сертификат только по украинскому не пройдет. И наоборот, для поступления на компьютерные или технические специальности вполне достаточно сертификата по языку. Таким образом, абитуриенту предстояло сначала выбрать профессию, чтобы определиться, по какому из этих двух предметов сдавать ВНО.В тесте по украинскому языку и литературе будет 24 задания по литературе и 39 – по языку закрытых форм, а также четыре задания по языку открытых форм с предоставлением письменного ответа.Тест же отдельно по языку также предусматривает проверку знаний, которые формируются за счет тщательного изучения украинской и зарубежной литературы.Еще одна особенность ВНО-2021 – математика. Этот предмет разделен на две части – углубленная математика и математика стандартного уровня.– Математика уровня «стандарт» не имеет 200-балльной оценки – только оценку для государственной итоговой аттестации по шкале 1–12, – поясняет Александр Сидоренко. – Дело в том, что ВНО у нас уже много лет проводится параллельно с ГИА – аналогом выпускных экзаменов в школе. Если в условиях приема в вуз написано «математика», то это «большая математика», которая сейчас называется «математика углубленного уровня», или «профильная». Сдавать ВНО по математике необязательно. Обязательной является государственная итоговая аттестация по математике в форме ВНО.По информации образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, МОН планирует изменить дату ВНО по математике с 28 на 27 мая – ради праздника последнего звонка, который планируется провести 28 мая. Это, по словам обмудсмена, нарушит права участников тестирования.– Министерство образования и науки планирует забрать у выпускников 11-го класса день отдыха и подготовки между ВНО по английскому языку и обязательным тестом по математике. Предыдущий тест – по английскому языку – состоится 25 мая. Согласно графику следующий тест должен быть 28 мая, что дало бы выпускникам два полноценных дня на отдых и подготовку. А теперь может быть только один день, – проинформировал обмудсмен. – Я поставил Минобразования в известность относительно недопустимости подобных действий. Об этом знают и министр, и профильный замминистра. Ответа пока не получил. Так пренебрегать правами выпускников, вносить хаос в процесс подготовки к ВНО просто недопустимо.