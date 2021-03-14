Мой пятилетний сын часто болеет сезонными простудными заболеваниями. Педиатр предлагает пройти курс физиопроцедур у нас в поликлинике, а я сомневаюсь, нужны ли они вообще. Что думают по этому поводу специалисты? Татьяна Николаевна

При нормальном уходе ребенок восстановится сам

В стационаре от процедур отказываться не стоит

В остром периоде физиотерапия нецелесообразна, считает харьковский детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм Евгений Комаровский.— Острый воспалительный процесс в органах респираторной системы — это по сути активизация кровообращения и стимуляция обменных процессов как ответная реакция организма на повреждающий фактор (инфекционный или аллергический), — рассказывает Евгений Олегович. — Главной особенностью детского организма является очень высокая скорость реакций, связанных с обменом веществ, то есть в остром периоде болезни стимулировать, собственно, нечего. Если же принять во внимание тот факт, что для проведения физиотерапии ребенка еще и надо транспортировать в поликлинику, такой вариант действий представляется более чем сомнительным.По мнению доктора, физиотерапия неоправданна, если ребенок не до конца справился с болезнью, а на процедуры нужно ходить в поликлинику.— Итак, ребенок выздоравливает, но есть остаточные явления. Конкретный пострадавший орган полностью не восстановился. Имеется возможность активизировать процесс выздоровления с помощью физиотерапевтических методов, — приводит пример Евгений Комаровский. — Приходите в поликлинику, мы вам осуществим процедуру под названием «коротковолновое ультрафиолетовое облучение» — сокращенно КУФ. Этим КУФом раз 5–7 погреем горлышко, и последствий ангины как не бывало. У вашего ребенка было воспаление легких? Приходите! У нас есть прекрасный аппарат для магнитотерапии — 5–7 сеансов, и пневмония отступит. Теперь вопрос: мы будем неделю сидеть дома или проведем семь сеансов стимулирующего противовоспалительного физиотерапевтического воздействия? В каком случае легкое быстрее восстановится? Разумеется, во втором. Вопрос номер два: мы будем целую неделю много гулять и дышать свежим воздухом или семь раз сходим в поликлинику для проведения физиотерапии? В каком случае легкое быстрее восстановится? Ответа нет ни у кого. Ответа нет в принципе.По словам Евгения Комаровского, сопоставить эффективность прогулок и эффективность физиотерапии в период выздоровления после перенесенного ОРЗ невозможно, и никаких доказательных научных работ на эту тему не существует. Ребенок тем и отличается от взрослого, что при нормальном уходе он восстановится за несколько дней сам. Главное — не мешать. А самое опасное в период выздоровления — новая болезнь.— Здравомыслящий родитель с легкостью ответит на вопрос: где легче «найти» новое ОРЗ — на прогулке или в коридоре поликлиники? Эффективность физиотерапии в сравнении с пользой прогулок не доказана. Но посещение поликлиники — риск новой вирусной инфекции, — уверен педиатр.Если ребенок находится в стационаре, физиотерапевтические процедуры имеют смысл, считает доктор.— Если стало лучше, температура нормализовалась, гулять негде или не выпускают, но всегда под рукой кабинет физиотерапии — почему бы и нет? — говорит Евгений Олегович. — Хотя, возможно, проще и дешевле выписать домой, если родственники готовы и имеют возможность с ним гулять. Или, например, ребенок всю зиму проболел — бронхит, пневмония, два раза отит. А летом вы приехали в санаторий, где есть возможность для проведения физиотерапии. Как замечательно! Заразных больных вокруг нет, свежий воздух, а тут еще и полезное электромагнитное поле. Просто прекрасно! Это вполне стандартный вариант здорового санаторного времяпрепровождения. Так как же соотносятся ОРЗ и физиотерапия? В подавляющем большинстве случаев никак. Они вообще не имеют друг к другу никакого отношения. Физиотерапия при ОРЗ — всего лишь безопасный и эффективный способ воздействия на нервную систему родителей, которые никак не могут смириться с тем фактом, что игры на свежем воздухе — вполне достаточное восстановительное лечение.