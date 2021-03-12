В Харьковской области в полицию обратилась 51-летняя женщина, которая сообщила, что в общежитии города Первомайский неизвестный отобрал у нее мобильный телефон и избил троих людей.

Об этом сообщили в полиции.



По данным отделения полиции №1 Лозовского РВП, женщина вышла из комнаты в общежитии, в коридоре увидела неизвестных, которые громко себя вели и курили. Женщина сделала незнакомцам замечание, после чего один из них вошел в ее комнату, нанес женщине и ее брату с племянником телесные повреждения и забрал ее мобильный телефон.



Злоумышленником оказался 39-летний житель города Первомайский, безработный и ранее уже судимый за убийство и разбой. Во время поверхностного осмотра у мужчины обнаружили и изъяли мобильный телефон потерпевшей.



Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 11 марта мужчине сообщили о подозрении.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от четырех до шести лет.