На сегодняшний день в мире рождается больше близнецов, чем когда-либо.

Об этом свидетельствуют результаты первого глобального обзора, опубликованные 12 марта в мировом журнале репродуктивной медицины Human Reproduction.Увеличение количества рождаемости близнецов с 9 до 12 на тысячу случаев началось с 1980 года.Ежегодно в мире появляется на свет 1,6 миллиона близнецов, таким образом, каждый 42 ребенок – близнец. Но при этом в разных регионах ситуация отличается.Исследователи проанализировали количество близнецов в 165 странах мира за 2010-2015 годы и сравнили данные с результатами такой рождаемости 1980-1985 годов.Самое большое количество родившихся близнецов было в Северной Америке – 71%. В Европе таких случаев зафиксировано 60%, а в Азии - вдвое меньше.В Украине в 2010-2015 годах количество рождаемости близнецов увеличилось с 9 до 12 на тысячу случаев. А вот данных за 1980 год ученые не нашли.Исследователи утверждают, что такая динамика происходит из-за дизиготных детей. Количество монозиготных малышей на уровне 4 случая на 1000 родов осталось неизменным, причем во всем мире.Главной причиной увеличения количества рождаемости близнецов называют искусственное оплодотворение, случаи которого также увеличились. И речь идет не только об экстракорпоральном оплодотворении, но и о намного простых методах, таких, как стимуляция яичников.Кроме этого, множество близнецов рождается в странах первого мира, жители которых обладают высокими уровнями доходов.